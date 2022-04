LIVE | Canada kondigt extra sancties aan, communicatie met kerncentrale Tsjernobyl hersteld



Oorlog OekraïneDe Russische oppositieleider Aleksej Navalny (45), die een jarenlange gevangenisstraf uitzit in een strafkamp in Rusland, heeft op Twitter zijn beklag gedaan over het doodschieten van een Oekraïense naamgenoot. Russische troepen hebben in Boetsja, waar een bloedbad is aangericht onder burgers, volgens hem een 60-jarige man gedood omdat die toevallig ook Navalny heette.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.