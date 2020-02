LIVE | China voert ‘race tegen de klok’: Niet adequaat gereageerd op uitbraak virus

Opnieuw Nederlan­ders slaags in Oostenrijk: twintiger vast na uitdelen vuistsla­gen agent

3 februari Een Nederlandse wintersporter is gisteravond gearresteerd in het Oostenrijkse Mayrhofen. Dit omdat hij een agent twee vuistlagen in het gezicht had verkocht. Dat gebeurde na een vechtpartij tussen twee groepen jongeren.