LIVE | Chinese president Xi Jinping brengt volgende week een staatsbezoek aan Rusland

In het volstrekt neutrale Zwitserland is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne de mening over het eigen defensiebeleid veranderd. Uit een enquête die het ministerie van Defensie heeft laten houden, blijkt dat voor het eerst meer dan de helft van de bevolking voorstander is van toenadering tot de NAVO. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.