LIVE | Commandant: Situatie in Kiev lijkt te verbeteren, ‘Raketaanval Oekraïense helikopters in Russische stad’

Zes afgehakte hoofden gevonden bovenop auto in Mexico

De afgehakte hoofden van zes mannen zijn donderdag aangetroffen bovenop een auto in een stad in het zuidwesten van Mexico. De auto waarop de levenloze hoofden lagen, was geparkeerd op een drukke boulevard in de stad Chilapa de Alvarez. De doden zijn nog niet geïdentificeerd, maar zijn vermoedelijk slachtoffers van aan drugsbendes gerelateerd geweld.

7:43