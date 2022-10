LIVE | Deel burgers Cherson weggehaald nu Oekraïne oprukt, Russisch militair vliegtuig stort neer

EU-top: Duitsland en Nederland tegen de rest over maximum­prijs voor import gas

Of het een vechttop wordt of een doorschuiftop is nog onduidelijk, maar de 27 Europese leiders zijn vanmiddag uiterst verdeeld een nieuwe hoogmis begonnen. Grootste strijdpunt, nog steeds: een plafond aan de inkoopprijzen voor gas, waar een grote meerderheid van landen vóór is en Duitsland en Nederland tégen.

20 oktober