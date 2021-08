LIVE | ‘Diplomaten VS waarschuwden voor ineenstorting Afghanistan’, Duitse omroep meldt doden familielid correspondent door taliban

Haïti opnieuw diep getroffen: 'Haïtianen zijn sterk en moedig, hier zullen ze overheen komen’

15 augustus Het zuiden van Haïti ligt in puin na de allesverwoestende aardbeving die het eiland gisteren trof. Uit angst voor naschokken sliepen inwoners vannacht op straat. Onder het puin wordt nog gezocht naar slachtoffers. Haïtianen in Nederland hopen vooral dat er niet dezelfde fouten gemaakt worden als na de aardbeving in 2010.