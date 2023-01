LIVE | Doden en gewonden door explosie in Russische munitie-opslag

China meldt 60.000 coronado­den in een maand tijd

In China zijn zeker 60.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus sinds de strenge coronamaatregelen in het land zijn opgeheven begin december. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Dit is een forse toename ten opzichte van eerder gemelde cijfers. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

14:06