LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1300, Amsterdam en Rotterdam doneren 1 euro per inwoner

Trumps oud-adviseur Navarro schuldig aan minachting van Congres

De voormalige adviseur van Donald Trump, Peter Navarro, is schuldig bevonden aan twee gevallen van minachting van het Congres. Hij was gedagvaard om voor een commissie te verschijnen die onderzoek deed naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, maar kwam niet opdagen. Hiervoor is Navarro nu veroordeeld.