LIVE | Dodental loopt op tot 2862, Rode Kruis haalt bijna 4 miljoen euro op

aardbeving MarokkoHet dodental als gevolg van de zware aardbeving in Marokko die vrijdagavond laat plaatsvond is opgelopen tot 2862 personen. En Nederlandse ziekenhuizen stellen hulpmiddelen beschikbaar voor zorg in Marokko. Verschillende Nederlanders zijn zelf inzamelingen gestart. Of en hoe de hulp in Marokko komt, hangt af van de behoeften van de Marokkaanse autoriteiten die tot nu toe maar van een aantal landen hulp hebben geaccepteerd. Volg alle ontwikkelingen over de aardbeving in Marokko in ons liveblog.