LIVE | Doodstraf voor militairen Wit-Rusland die verraad plegen, Rusland houdt oorlog ‘nog 2 jaar vol’

Oorlog OekraïneDe Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft een nieuwe wet ondertekend waardoor ambtenaren en militairen de doodstraf kunnen krijgen als ze verraad plegen. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de doodstraf nog bestaat. Die wordt uitgevoerd met een nekschot.Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.