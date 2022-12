LIVE | ‘Drone-aanval op Russische vliegbases brutaalste aanval van Oekraïne tot nu toe’

met video Israëli­sche luchtmacht valt weer doelen aan in Gaza

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. De aanvallen kwamen nadat zaterdagavond voor het eerst in een maand vanuit de Gazastrook weer een raket was afgevuurd richting Israël.

4 december