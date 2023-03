LIVE | ‘Drone VS stort in Zwarte Zee na botsing met Russisch vliegtuig’

Nederland­se skiër (28) overlijdt door lawine in Zwitser­land, voor ogen van vrienden meege­sleurd

Door een lawine in het zuiden van Zwitserland is maandag een 28-jarige Nederlander omgekomen. Het slachtoffer was met twee anderen op circa 3000 meter hoogte buiten de piste aan het skiën. Hij deed dat in de buurt van het Zwitserse dorpje Nendaz, vlakbij de grens met Italië en Frankrijk.