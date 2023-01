LIVE | Duitsland bij consensus over levering Leopard 2-tanks ‘klaar om snel te handelen’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski verwacht duidelijke beslissingen van vijftig landen die vandaag in Duitsland praten over nieuwe wapenleveringen aan zijn land. Dat zei hij bij de opening van het overleg. Nederland is voorstander van levering van Leopard 2-tanks, maar Duitsland moet daar toestemming voor geven. Dat land is nog niet overtuigd. Polen heeft al gezegd dat het óók als Duitsland weigert dergelijke tanks gaat leveren. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.