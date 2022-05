LIVE | Duitsland: ‘Rusland gebruikt honger als oorlogswapen’, Turken blijven bij Navo-blokkade

Minister Yesilgöz bezoekt Irak om IS-terroris­ten voor het gerecht te krijgen

Nederland heeft Irak om steun gevraagd voor het vervolgen van terroristen van Islamitische Staat (IS) en het bieden van hulp aan slachtoffers. ,,Het is van groot belang dat Irak en Nederland samen optrekken in het vervolgen van IS-terroristen en het bieden van hulp aan slachtoffers”, stelt minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) tijdens een bezoek aan Irak.

18 mei