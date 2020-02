LIVE | Eerste dode buiten China, Nederlanders op terugweg uit Wuhan

Dronken automobi­list rijdt vier kinderen in Australië dood

3:15 Een dronken bestuurder van een pick-up truck heeft in de Australische stad Sydney zeven kinderen aangereden. Vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar waren op slag dood, drie moesten zwaar gewond in het ziekenhuis worden opgenomen, zo meldt de politie in Sydney.