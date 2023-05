LIVE | Erdogan: Graandeal tussen Oekraïne en Rusland met twee maanden verlengd

Oorlog in OekraïneVolgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is de graandeal tussen Rusland en Oekraïne met twee maanden verlengd. De deal zou donderdag aflopen. Daar werd in Istanbul over onderhandeld. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.