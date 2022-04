LIVE | EU eens over sancties, Rotterdam dicht voor Russische schepen

Oorlog OekraïneRotterdam en andere havens in de Europese Unie moeten Russische schepen de toegang verbieden, behalve voor essentiële goederen waaronder voedsel. De EU-ambassadeurs zijn dat overeengekomen om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Ook worden volgens ingewijden de dochters van president Vladimir Poetin aan de Europese sanctielijst toegevoegd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.