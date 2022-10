LIVE | ‘EU gaat tot 15.000 Oekraïense soldaten opleiden’, Zelenski neemt Elon Musk op de hak

- Oekraïne is met veel westerse hulp in september een tegenoffensief begonnen in het oosten van het land. De val van Lyman is daar een gevolg van. Maar de Oekraïners zijn ook in het zuiden in de aanval, volgens een verklaring van het Russische ministerie van Defensie. Daarbij zouden ze onder meer in de regio van Mikolajiv zware verliezen hebben geleden.