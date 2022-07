LIVE | EU-lidstaten bereiken akkoord over noodplan gas, Moldavië bezorgd over mogelijke Russische invasie

Tweede agent veroor­deeld tot 2,5 jaar cel na moord op George Floyd, broer noemt straf ‘belediging’

Ruim twee jaar na de spraakmakende dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens een politieactie in de Verenigde Staten moet een tweede ex-politieagent de gevangenis in. Thomas Lane (39) is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf.

21 juli