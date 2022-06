LIVE | G7 vraagt China om Moskou te bewegen tot stoppen oorlog, een van laatste vrije Kremlin-critici opgepakt

oorlog OekraïneAan het slot van de economische topconferentie van de G7 in Beieren hebben westerse mogendheden China gevraagd bij Rusland aan te dringen op het stoppen van de aanval op Oekraïne. Het principe dat conflicten vreedzaam dienen te worden opgelost, moet in ere worden gehouden, aldus hun verklaring. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.