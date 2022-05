LIVE | Gouverneur: ‘Vijf burgerdoden in Loehansk’, meer dan 300 mensen geëvacueerd uit Marioepol

Oorlog OekraïneOekraïne heeft de controle herwonnen over verschillende dorpen rond Mykolaiv en Cherson in het zuiden van het land, melden militaire functionarissen donderdag. Vijf burgers zijn in de Oost-Oekraïense regio Loehansk om het leven gekomen door Russische beschietingen, meldt de gouverneur donderdagochtend over het voorafgaande etmaal.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.