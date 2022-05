LIVE | Groot konvooi vluchtelingen vanuit Marioepol in veiligheid gebracht

Oorlog OekraïneEen groot konvooi bestaande uit honderden auto’s en busjes met vluchtelingen is zaterdag vanuit het zwaar gehavende Marioepol in Zaporizja aangekomen. Het zou gaan om de grootste evacuatie uit de stad sinds de inval van de Russen. En Zweden en Finland dienen deze week hun aanvraag in om lid te worden van de Navo. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.