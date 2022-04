LIVE | Hongarije betaalt Russisch gas met roebels, Zelenski blikt in toespraak vooruit op wederopbouw

Oorlog OekraïneHongarije geeft in een interview met CNN toe dat het land Russisch gas afrekent in roebels. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is er “geen keus” omdat het land 85 procent van het gas en 65 procent van de olie uit Rusland haalt. De Oekraïense president Zelenski heeft lagere overheden alvast gevraagd een inventarisatie te maken van beschadigde gebouwen en infrastructuur, zodat de wederopbouw snel kan beginnen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.