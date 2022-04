LIVE | Inwoners Loehansk opgeroepen te evacueren: ‘Wie niet meewerkt wordt door Russen vermoord’

Oorlog OekraïneHet verwachte offensief van het Russische leger in het oosten is begonnen. De Oost-Oekraïense stad Kreminna zou inmiddels zijn overgenomen door de Russen. Een staatsfunctionaris uit Loehansk roept op het gebied te verlaten nu volgens hem duizenden inwoners van Kreminna gegijzeld worden door de Russen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.