LIVE | Japanse Joe Biden-maskers populair, postbeambte houdt vast aan fraudeverhaal

VERKIEZINGEN VSDe Amerikaanse staat Georgia gaat de stemmen die bij de presidentsverkiezingen zijn uitgebracht hertellen. Dat hertellen wordt, volgens de verantwoordelijke minister Raffensperger, ‘een zware klus’. De handmatige telling is naar verwachting op 20 november klaar, waarna president Trump om een machinale hertelling kan vragen. Na de viering van Veteranendag ging de president vandaag verder met wat hij al dagen doet: twitteren over vermeende fraude bij de verkiezingen. Alle ontwikkelingen volg je in ons liveblog. De berichten van de voorgaande dagen vind je hier.