LIVE | Japanse premier brengt verrassingsbezoek aan Oekraïne

oorlog oekraïneDe Japanse premier Fumio Kishida is dinsdag naar Kyiv vertrokken voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. En de explosies die maandag zijn waargenomen op de door Rusland bezette Krim in het zuiden van Oekraïne is volgens de militaire inlichtingendienst van Oekraïne een succesvolle aanval geweest op een Russisch transport met kruisraketten die via het spoor werden vervoerd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.