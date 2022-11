LIVE | Kabinet trekt 110 miljoen extra uit voor Oekraïne, bewoners heroverd Cherson vieren feest

Republi­kein­se senator Johnson herkozen in belangrijk Wisconsin

De Republikeinse senator Ron Johnson is herkozen in Wisconsin, voorspellen Amerikaanse media, waaronder CNN. Johnson werd vooraf beschouwd als een van de kwetsbaarste Republikeinen in de Senaat in deze midterms vanwege zijn standpunten over vaccinaties, waar hij tegen is, en de aanval van 6 januari 2021 op het Amerikaanse Capitool, die hij vergoelijkt.

9 november