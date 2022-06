LIVE | Kiev getroffen door krachtige explosies, Oekraïne: ‘Mogelijk stopt oorlog dit jaar nog’

oorlog oekraïneIn de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zondagmorgen krachtige explosies waargenomen, vertelt een getuige aan het internationale persbureau Reuters. Na de ontploffingen was rook in de stad te zien. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt hoop te houden dat de oorlog met Rusland nog dit jaar tot een einde komt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.