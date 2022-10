LIVE | Kiev: ‘Rusland versterkt troepen in Cherson’, Songfestival Oekraïne in schuilkelder

Opvolger Truss binnen een week: Sunak, Mordaunt óf Johnson?

De Conservatieve Partij wil voor volgende week vrijdag een vervanger aanwijzen voor Liz Truss, de kortst zittende premier in driehonderd jaar. De Britse kiezer krijgt geen inspraak in de afwikkeling hiervan. De fractie schuift interne kandidaten naar voren, waaruit de leden vervolgens mogen kiezen. Onder de leden is Boris Johnson nog altijd populair, blijkt uit een opiniepeiling.

