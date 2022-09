LIVE | Kiev: Veel lijken in massagraf Izjoem vertonen sporen van geweld

Oorlog OekraïneGespecialiseerde reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izjoem. De meeste lijken vertonen sporen van geweld. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.