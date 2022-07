LIVE | Kremlin: Meer gas door Nord Stream 1 zodra turbine is geïnstalleerd

Oorlog OekraïneZodra een voor onderhoud in Canada uitgeleende gasturbine van de Nord Stream 1-gaspijplijn aan Rusland is teruggegeven, wordt die meteen geïnstalleerd. Daarna kan er zoveel gas ‘als technologisch mogelijk is’ doorheen worden gepompt, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maandag. Daarmee leek hij aan te geven dat Rusland dan het gasvolume op zal voeren. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.