LIVE | Lavrov: ‘Ontmoeting tussen Poetin en Zelenski pas na hervatting vredesoverleg’

Google moet half miljoen euro betalen aan beschadig­de Australi­sche ex-politicus

Google moet van de Australische rechter 715.000 Australische dollar (480.500 euro) betalen aan John Barilaro, de voormalige vicepremier van de staat New South Wales. Dat meldt The Guardian. Barilaro werd in twee Youtubefilmpjes van komiek Jordan Shanks zodanig beledigd en getreiterd dat hij depressief raakte en de politiek verliet.

6 juni