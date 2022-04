LIVE | Leger: 400 inwoners voorstad Kiev vermist, Oekraïne: onderzoek naar duizenden oorlogsmisdaden

Oorlog OekraïneOngeveer 400 inwoners van Hostomel, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, worden sinds de Russische invasie van eind februari vermist. Dat zei een official van het Oekraïense leger dinsdag tegen de onlinekrant Ukrayinska Pravda. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.