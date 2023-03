LIVE | Letland doneert auto's dronken bestuurders aan Oekraïne, ‘Rusland kan oorlog nog 2 jaar volhouden’

Franse campingver­krach­ter, die tegen lamp liep door Nederlands slachtof­fer (11), slaat opnieuw toe

Een Fransman, die in 2014 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegens een reeks verkrachtingen en aanrandingen van minderjarige meisjes op campings in de Ardèche, is vorig jaar na zijn voorwaardelijke vrijlating opnieuw in de fout gegaan. Het leverde Sébastien Dutheil (42) vandaag een nieuwe celstraf op.