LIVE | Levenslang geëist tegen Russische militair, Moskou wil Oekraïne afsnijden van kerncentrale

Standbeeld Britse oud-pre­mier Thatcher kort na onthulling bekogeld met eieren

Een standbeeld van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher in Engeland is, amper een paar uur nadat het was onthuld, bekogeld met eieren. Het incident vond gisteren plaats in Grantham, in het graafschap Lincolnshire, de geboorteplaats van de ‘Iron Lady’. Het standbeeld is nu beschermd met extra hekken en een bewakingscamera.

16 mei