LIVE | ‘Lijken Boetsja lagen er al weken’; VS legt Rusland nieuwe sanctie op

Oorlog OekraïneVolgens de New York Times wijzen satellietbeelden uit dat de lichamen in Boetsja al op straat lagen vóór de terugtrekking van de Russen uit de regio. Dat staat dus lijnrecht tegenover de bewering van Rusland dat de lichamen daar zijn neergelegd door Oekraïne na hun vertrek op 30 maart. En de Oekraïense president Zelenski spreekt dinsdag de VN-Veiligheidsraad toe. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.