LIVE | Luchtalarm in heel Oekraïne op dag van belangrijke EU-top in Kiev

Vrouw van in Spanje ontvoerde Nederlan­der (33) wanhoop nabij: ‘Wij hebben géén vijanden’

De Nederlands-Marokkaanse makelaar die in de zomer van 2020 werd ontvoerd in de Spaanse badplaats Marbella, werd niet bedreigd en had ook geen conflicten in het criminele circuit. Dat zegt zijn Spaanse advocaat tegen deze site. Daarmee schetst hij een totaal ander scenario dan de Spaanse politie, die vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit. Voor de gouden tip looft de radeloze familie een megabedrag van 100.000 euro uit.

31 januari