LIVE | Michelin vertrekt uit Rusland, Duitsland gaat NAVO-top beveiligen en koopt Leopard-tanks

Oorlog in OekraïneBandengigant Michelin vertrekt definitief uit Rusland. Ondanks de westerse sancties tegen Rusland is de Russische president Vladimir Poetin optimistisch over de economische vooruitzichten van het land. En minister Kaag noemt levering van Nederlandse F16's aan Oekraïne ‘waarschijnlijk'. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.