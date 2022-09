LIVE | Missie naar kerncentrale vertraagd door beschietingen, grootschalige oefeningen in Rusland

Politie op Ibiza doet grootste vangst roze cocaïne ooit

De Spaanse politie heeft op het party-eiland Ibiza de grootste hoeveelheid zogenoemde roze cocaïne, ook wel 2CB genaamd, ooit in Spanje in beslag genomen. Behalve 13,25 kilo van dat spul, dat meestal als pil wordt geslikt, is ook 16,4 kilo gewone cocaïne en 5,6 kilo ketamine onderschept.

30 augustus