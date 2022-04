LIVE | Moldavische conflictregio meldt explosies, autoriteiten spreken van provocatie

Oorlog OekraïneIn de aan Oekraïne grenzende conflictregio Transnistrië is het ministerie van staatsveiligheid volgens de lokale autoriteiten beschoten met antitankmunitie. De Moldavische autoriteiten zeggen dat niet duidelijk is wie er heeft geschoten maar spreekt van een provocatie. De Oekraïense militaire inlichtingendienst beschuldigt Rusland ervan paniek te willen zaaien. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.