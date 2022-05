LIVE | Moskou richt focus nu vooral op economische relatie met China

Britse tv toont foto’s van feestende Boris Johnson tijdens lockdown

Het Britse nieuwsprogramma ITV News heeft maandag foto’s gepubliceerd van een feestende en drinkende Boris Johnson op een van de overheidsfeestjes tijdens de coronalockdown. Het gaat om vier foto’s waarop de Britse premier te zien is. Ze zouden zijn gemaakt op 13 november 2020, toen het Verenigd Koninkrijk voor de tweede keer in lockdown was.

1:39