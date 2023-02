LIVE | Moskou: ‘VS moet militaire hulp aan Oekraïne terugtrekken’, aanvallen op Cherson tijdens speech Poetin

Oorlog OekraïneRusland eist dat de VS militaire steun aan Oekraïne terugtrekken. Dat schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring die het heeft overhandigd aan de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne Tracy. De ambassadeur werd volgens het ministerie op het matje geroepen vanwege de ‘agressieve koers’ van Washington in de oorlog in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.