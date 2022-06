LIVE | Moskou: Westerse tanks vernietigd bij raketaanval Kiev, ‘helft Sjevjerodonetsk vrij van Russen’

met video Ruim zestien miljoen euro na emotionele dagen op Alpe d' Huez: ‘Haar optimisme kende geen grenzen’

Leef alsof het je laatste dag is. Dat was het levensmotto van Luna van Riel, die in 2017 op slechts negenjarige leeftijd stierf. Vandaag, tijdens Alpe d’HuZes, vierde haar familie en boezemvriendin Ninthe haar korte leven. En ze haalden bovendien liefst 7000 euro op voor KWF Kankerbestrijding. De vijftiende editie van Alpe d’HuZes heeft in totaal 16.255.499 euro opgeleverd.

2 juni