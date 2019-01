LIVE | Motie van wantrouwen tegen May na historische nederlaag in Lagerhuis

Verdachte aanslag Joods Museum ontkent

17:46 De hoofdverdachte in het proces over de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 ontkent dat hij vier mensen heeft doodgeschoten. De Fransman Mehdi Nemmouche (33) erkende voor de rechter en de volksjury wel dat hij de wapens in bezit heeft gehad. Hij wilde vervolgens geen vragen beantwoorden, omdat de rechtbank weigert om bepaalde getuigen te horen.