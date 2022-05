LIVE | Nederland houdt meer transacties van Russen tegen, Turkije ‘niet positief’ over Zweden en Finland bij Navo

Oorlog OekraïneHet bedrag aan financiële transacties dat is tegengehouden in het kader van de sancties tegen Rusland is de afgelopen weken flink gestegen. Het gaat om iets meer dan 425 miljoen euro, maakte het kabinet bekend. Ruim drie weken geleden stond de teller nog op 274 miljoen. En de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is geen voorstander van een eventueel Navo-lidmaatschap van Zweden en Finland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.