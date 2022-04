LIVE | Nederland stuurt zwaarder wapentuig zoals pantservoertuigen naar Oekraïne

Nederlan­der (27) valt tijdens abseilen in Zwitserse kloof en overlijdt

Een 27-jarige Nederlander is in Zwitserland om het leven gekomen bij het abseilen in een bergkloof. Hij viel in het water, kwam vast te zitten en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat meldt het Duitse persbureau DPA.

17 april