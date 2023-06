LIVE | ‘Nederland waarschuwde VS voor Oekraïense sabotage Nord Stream-gasleiding’

Oorlog OekraïneNederland zou al in juni vorig jaar op de hoogte zijn geweest van Oekraïense plannen om de Nord Stream-gasleiding op te blazen. Het was de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD die via een bron in Oekraïne hoorde over de sabotageplannen en daarna Amerikaanse collega’s inlichtte. Vervolgens waarschuwde de CIA Oekraïne de plannen niet uit te voeren. Dit melden de NOS, Nieuwsuur en de Duitse media Die Zeit en ARD na gezamenlijk onderzoek. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.