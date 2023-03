LIVE | Nederland zegt Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig toe

Oorlog OekraïneNederland zegt Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig toe. Dat maakte minister Ollongren (Defensie) bekend tijdens een bezoek aan Oekraïne. Rusland gaat de deal met Oekraïne over graanexporten via de Zwarte Zee met zestig dagen verlengen. De deal geldt als een van de weinige diplomatieke successen sinds de oorlog. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.