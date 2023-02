LIVE | Nederlands team haalt zes mensen levend onder puin vandaan, dodental loopt op tot bijna 9000

• In totaal zijn er tot nu toe 8992 doden geteld. In Turkije liep het aantal slachtoffers woensdagochtend op tot 6234, melden de autoriteiten. In buurland Syrië zijn inmiddels zeker 2758 mensen omgekomen. In Turkije raakten meer dan 37.000 mensen gewond, in Syrië minstens 4600.

• In het Turkse aardbevingsgebied zijn acht Nederlanders door naasten als vermist opgegeven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het heeft nog geen bevestiging of er Nederlanders onder de vele doden en gewonden zijn.

• De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro555 geopend om geld op te halen voor de slachtoffers in Turkije en Syrië na de twee zware aardbevingen van maandag.