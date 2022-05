LIVE | ‘Nog duizend Oekraïense militairen in fabriek Marioepol’, Zelenski wil staat van beleg met drie maanden verlengen

- Sinds maandag hebben volgens de pro-Russische rebellen in Oekraïne en de autoriteiten in Moskou al bijna duizend Oekraïense strijders in Marioepol zich overgegeven. Ze zaten in de Azovstal-fabriek. Ongeveer tachtig van hen zijn zwaargewond. De rebellen in Donetsk spreken van 959 Oekraïense strijders. Moskou spreekt van 694 in het laatste etmaal.